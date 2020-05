Letní scéna 2020 - Testosteron

Svatební oslava. Ale ... bez nevěsty. Jen samí muži. Pouze pánská jízda. Muži: hrdí, ješitní, pyšní, malicherní, alfa-samci, ale i labilnější a rozbitnější... Sedm různých mužů, sedm rozdílných pohledů na to, co dělá muže mužem. Být člověkem není vůbec jednoduché. A být ještě navíc mužem! Situační komedie plná jiskřivých situací a dialogů: o lásce, sexu, partnerském soužití, manželství, smrti, bez žen o ženách... Za co všechno v našem chování může přebytek nebo právě nedostatek testosteronu? Aha. Aha!

A co nevěsta? Přijde?