Až přiletí čáp / Historické dětské a loutkové kočárky z let 1880–1980

Vydejte se na nostalgický výlet do historie kočárků a navštivte výstavu „Až přiletí čáp“. K vidění bude téměř 50 kusů dobových dětských i loutkových kočárků z let 1880–1980. Nahlédnete tak do stoletého vývoje specifického dopravního prostředku spjatého s raným dětstvím.

Vystavené kočárky pocházejí ze sbírky valašskomeziříčské pobočky Muzea regionu Valašsko, které je zakoupilo v roce 2016 ze soukromé sbírky Miloslavy Šormové z Roztok u Prahy.

Historie kočárků je poměrně krátká a její počátky spadají do 18. století, kdy si první vozíky určené speciálně pro dítě nechávaly na zakázku vyrábět zámožné šlechtické rodiny. Již od počátku svého vzniku sloužil kočárek nejen k pobytu dítěte venku, ale byl užíván i jako náhrada domácí kolébky. Souběžně s dětskými kočárky se začaly vyrábět také jejich loutkové varianty jako hračky pro děvčátka.