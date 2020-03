Royal Dog Summer Party 2020

Kroměříž se opět otřese v základech! Čeká vás letní párty plná moderní hudby, adrenalinu a míchaných drinků

Vystoupí MAJK SPIRIT, DMS, SIMA, POETIKA, LIPO, DEBBI, SEBASTIAN, PRAGO UNION, PAVEL CALLTA a mnoho dalších! Takový lineup jen tak někde nezažiješ! Otevřeme dvě stage, které budou nadupané těmi nejlepšími interprety!

PROGRAM

Stage I.

14:00 – 15:00 SEBASTIAN

16:00 – 17:00 EDDIE STOILOW

18:00 – 19:00 POETIKA

20:00 – 21:00 MAJK SPIRIT

22:00 – 23:00 SEPAR & DMS

Stage II.

13:00 – 14:00 BOKI

15:00 – 16:00 LIPO

17:00 – 18:00 DEBBI

19:00 – 20:00 PAVEL CALLTA

21:00 – 22:00 SIMA

23:00 – 24:00 PRAGO UNION

CENÍK

do 31. 12. 300 Kč

od 1. 1. do 31. 3. 350 Kč

od 1. 4. do 18. 7. 400 Kč

od 19. 7. + cena na místě 490 Kč

ZTP/P zdarma i s doprovodem

děti do 150 cm v doprovodu dospělé osoby zdarma