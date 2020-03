Oupn Ér Rožnov 2020

Adam Mišík | Light and Love | Dirty Sound Magnet | Dan Bárta | Dr. Zeppelin

Druhý ročník festivalu OUPN ÉR Rožnov proběhne opět na Rožnovském koupališti a to 13. června 2020. Novinkou budou dvě pódia, na kterých se budou interpreti střídat a akce tím dostane větší spád.

Headlinerem festivalu bude Dan Bárta & Illustratosphere, kapela špičkových muzikantů, kterou není třeba moc představovat, jelikož jejich hudba oscilující mezi popem, rockem a jazzem se brání sama. Snad jen aktuální info, že v nové sestavě s bubeníkem Martinem Valihorou vydávají co nevidět album nazvané "Kráska a zvířený prach".

Druhou hlavní hvězdou festivalu je Adam Mišík. Zpěvák, skladatel a herec je synem hudební legendy Vladimíra Mišíka. Po počátečním kontaktu s hudbou ve skupině The Colorblinds se vydal v roce 2013 na sólovou dráhu a hned se stal objevem roku. Po debutní desce z roku 2014 "Parfém" jsme se loni dočkali jeho druhé desky "2.0", na které ve své tvorbě výrazně pokročil. Věnuje se také tanci, což zúročil v zatím poslední deváté řadě StarDance, kde tančil s partnerkou Kateřinou Krakowkovou.

Bratrská dvojice Johnny Rainbow a Kosak tvoří základ kapely LIGHT & LOVE.

Jejich hudba je univerzální pop, nezatížený žánrovým škatulkováním a otevřený radostné experimentaci - inspirovaný např. The Beatles, Coldplay, Owl City, Michael Jackson apod.

Po famózních koncertech v T klubu k nám přijíždějí švýcarští psychedeličtí rockeři DIRTY SOUND MAGNET znovu. Tentokrát už se stále zvětšující se reputací, kterou si svým častým koncertováním po celé Evropě vybudovali. V jejich hudbě je prostor jak na melodie, tak na tvrdší rockové pasáže. Precizními muzikantskými výkony dokáží vše umně skloubit.

Roztančit se můžete v rytmech electro swingu Dr. Zeppelin, živelné sestavy s DJ, dechy a zpěvačkou.

Vstupné:

v předprodeji: 360 Kč, v den akce: 450 Kč

děti do 12 let v doprovodu rodičů: zdarma

mládež 12 - 18 let: 360 Kč (pouze na místě)

Rožnovská senior karta: 300 Kč (pouze na místě)

ZTP, ZTP/P: 225 Kč (pouze na místě)

Předprodej v sídle T klubu, TIC nebo online od 25. 2. do 12. 6.

V den akce budou vstupenky stále k dostání v předprodejních místech, ale už za plnou cenu.

Illustratosphere Illustratosphere je jazzovým projektem, na kterém se podílí zpěvák Dan Bárta s muzikanty Filipem Jelínekem, Jaroslavem Friedlem, Stanislavem Máchou, Robertem Balzarem a Jiřím Slavíčkem.