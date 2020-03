Minigolf v Kovozoo

KREATIVNÍ ANARCHIE ROZPOUTANÁ NA GOLFOVÉM HŘIŠTI....Koho nebaví zimní plískanice a gaučink, přijďte si do KOVOZOO užít trochu aktivní zábavy! Od 15.1. do 15.3.2020 zde pro Vás bude v Kongresovém centru připraveno originální minigolfové hřiště. Deset jamek vytvořených českými výtvarníky pobaví celou rodinu....Závodní dráha, Spolkni to!, Uteč před kočkami, ŠerChán, Vzpomínka aneb pokoj minulého režimu... a další pro golf nečekaná témata...



Otevírací doba hřiště je stejná jako KOVOZOO:

pondělí - pátek 10:00 - 17:00 hod.

sobota - neděle 10:00 - 18:00 hod.



Vstupné na minigolf je již zahrnuto v běžném denním vstupném do KOVOZOO.