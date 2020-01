Co nepokazit ve výchově dětí 3–7 let

Přednáška pro rodiče o problematice vývojových zvláštností dětí ve věku 3 – 7 let.

LEKTORKA: PhDr. Lidmila Pekařová – klinická psycholožka, lektorka, osobnost vesvém oboru a skvělá rétorka, čerpající z 33 let praxe v klinické psychologii, autorka úspěšných knih „Jak žít a nezbláznit se“ a „S.O.S. – Skutečné příběhy rodin s dětmi“

• Dospělý nechápe, co je samostatnost.

• Rozdíl mezi chlapcem a dívkou v předškolním období.

• Dětský pokoj a jeho proměny; kdy začít se samostatným uklízením?

• Co je to dětská práce a co je to hra.

• Grafický projev a vývoj kresby.

• Školní zralost a nebezpečí předčasného i pozdního nástupu do školy.

• Co můžeme ovlivnit v mateřské škole.