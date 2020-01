Ateliér Sochařství II / škola Tomáše Hlaviny AVU v Praze

Ateliér je primárně zaměřen na práci s prostorem - ­­sochu, objekt, instalaci, jsou zde však vítány i přesahy do jiných médií. V rámci studia by však v tomto ateliéru nemělo jít jen o hledání „ideálních forem“, ale formy by měly být chápány spíše jako důsledek myšlenkového prostředí, které je v ateliéru vytvářeno. Práce a výuka v ateliéru probíhá velmi individuálně a je upřednostňována vzájemně se vyvažující rozmanitost přístupů před snahou o formálně vymezené směřování. Nejde o to, zda je výsledkem realistická či abstraktní socha, instalace spojená s videem či konceptuální projekt, důležité je uvažovat, proč jsou zrovna takovéto prostředky zvoleny. Těžištěm studia by měla být určitá kultivace „vizuálního myšlení“ a nikoliv pouze intuitivní hledání forem. Uvažování o vizualitě v umění by tedy nemělo být odtrženo od specifického, na logice nezávislého způsobu myšlení.