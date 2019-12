One human show Simony Babčákové aneb život, vesmír a vůbec...

Pojďme se bavit o věcech, které nám neřekli, ale zásadně nás ovlivňují. Život má zákonitosti a je výhodné je znát. Pohled Simony Babčákové na souvislosti, o kterých se příliš často nemluví. Ve spolupráci s vámi diváky budou vybrány okruhy témat, na která se podíváme, např.: souvislost mezi emocí a nemocí, vztahy a komunikace, jak funguje matrix, k čemu nám slouží traumata a bolest, fantazie a programování mysli, zodpovědnost a svobodná volba, cykly a význam přechodových rituálů.

Toto bude probíhat v pohodové atmosféře a lehkosti s hudebními předěly skupiny Slow motion. Ve spolupráci s diváky budou vybrány okruhy témat, na která se společně podíváme, např. souvislost mezi emocí a nemocí, vztahy a komunikace, jak funguje matrix, k čemu slouží traumata a bolest, fantazie a programování mysli, zodpovědnost a svobodná volba, cykly a význam přechodových rituálů. Celé vystoupení je interaktivní, vstupují do něj nálady a pocity diváků a vzniká tak společné nikdy neopakovatelné dílo. Mluvené slovo střídá hudba a zpěv Antonii Nyass, Vladimíra Keichera – klávesy kytara, Honzy Melichara – beat box. Délka představení: cca 120 min bez přestávky. Dětem a mládeži do 15 let nepřístupno!