Šperkařký festival a rukodělné trhy

Šperkařský festival a rukodělné trhy. Výstaviště Kroměříž : 1.-2. února 2020 sobota od 9-18 hod, neděle 9-17 hodin Na ploše více jak 1500 m² /hala A,B/ proběhne jedinečná prodejní výstava šperků, kovové a skleněné bižuterie, zirkonia. Nebudou chybět ani drahé kameny a minerály. Pro návštěvníky připravena nepřeberná škála handmade výrobků od předních českých firem.

K vidění budou např. překrásné svíčky, keramické výrobky, drátované zboží, velikonoční dekorace, výrobky ze dřeva a papíru, textilní a dřevěné hračky, pletené a háčkované výrobky, lepené vitráže, originální oblečení pro děti a dospělé, šitá paráda apd. Budete moci zakoupit z velkého množství materiálů pro kreativní tvorbu jako bavlněnou přízi, korálky a komponenty, galanterii, umělecké štětce a fixy, korálky a komponenty, floristický materiál. Nebude chybět ani ukázka práce tkadlen, přadlen, drátenic, sklářů a mnoho dalších zapomenutých řemesel. Na děti i dospělé čekají tvořivé dílničky jako výroba šperků a mandal, kreslení, ukázky ubrouskových technik, tvorba voskových předmětů včetně jejich barvení, skládání netradičních hraček.

Pro širokou veřejnost je jako doprovodný program připravena dvoudenní ochutnávka českých a moravských vín spojená s prodejem produktů tuzemských výrobců uzenin, sýrů a pochutin. Pestrý program pro celou rodinu: Pro ženy unikátní šperky, pro děti tvořivé dílničky a pro muže ochutnávka kvalitního vína. K dispozici 2500 parkovacích míst, po celou dobu akce parkování zdarma. Občerstvení zajištěno - restaurace mezi halou A a B. Doba konání sobota 1.února 9.00-18.00 neděle 2.února 9.00-17.00

Vstupné : Dospělí : 80,- Kč, důchodci nad 65 let,držitelé průkazu ZTP, děti od 6 let : 40,- Kč, děti do 5 let, držitelé průkazu ZTP/P : ZDARMA