SilvestrBus opět přijíždí, zažij závěr roku netradičně – ZAŽIJ SILVESTRBUS. Již posedmé vyrazí do ulic autobus, který jen tak někde neuvidíš. Svézt se můžeš na party do centra Zlína a po cestě se naladit do dobré nálady, nebo strávit v buse celý večer, je to jen na TOBĚ.

Jízdní řád je zveřejněn v sekci "Diskuze" a na stránce "SilvestrBus" - můžete se těšit na oblíbená místa jako je Březnice u Zlína, Malenovice, Otrokovice, centrum Zlína a nově také trasa Zlín - Želechovice - Lípa - Vizovice. PROČ PRÁVĚ SILVESTRBUS? ✰ Plně ozvučený autobus s party osvětlením ✰ DJ je jeden z našich organizátorů – na své si přijdou jak mladší, tak i starší ročníky, hrajeme vše. ✰ BusBar s alko i nealko nápoji, samozřejmostí je drobné občerstvení. ✰ Fotograf po celou dobu akce – aby ti to ostatní uvěřili… ✰ Samozřejmě stále skvělá atmosféra a dobrá nálada! ✰ Řidiče, který je připraven na pořádnou party. ✰ Po celý prosinec soutěže o jízdenky a také volnou konzumaci na BusBaru na události akce SilvestrBus 2019 ✰ Večerní kolečko centrem Zlína, kde všem ukážeme, jak se bavíme my v partybusu! ... a to zdaleka není vše! Přijď a uvidíš, příští zastávka: rok 2020. Letos si budete moct nově rezervovat svá místa skrze online formulář Google, kde vyplníte základní údaje a my vás poté budeme informovat o vaší úspěšné rezervaci. Nadále si můžete své místo rezervovat skrze soukromou zprávu na stránce SilvestrBus.

Ceny jízdenek od 1.12. do 30.12. Celovečerní 150,- 18:00 – 21:00 50,- 21:00 – 00:30 90,- Ceny jízdenek od 31.12. a na místě Celovečerní 200,- 18:00 – 21:00 70,- 21:00 – 00:30 100,- Pro skupiny nad 5 osob a jiné časy než výše uvedené jsou smluvní ceny, které vám rádi připravíme, neváhejte nás kontaktovat.