Všechny krásy Kavkazu: Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie (U. Hradiště)

Cestovatelský stand up shrnující šest týdnů putování skrz kavkazské republiky, kde přírodní krásy střídají neuvěřitelná setkání a divoké historky.



Co se stane, když gruzínského baču poprosíte o trochu sýra? Jak s vámi naloží ázerbájdžánští pohraničníci, když vás chytnou bez patřičného povolení? Kolik vrcholů a barev má arménská nejvyšší hora Aragats?



Každá ze tří zemí má své náboženství, národní nápoj i vlastní abecedu. Každá je jiná a přitom všechny spojuje pohostinná kavkazská duše i sovětská minulost.



KDO TO MÁ NA SVĚDOMÍ:



Přednáší Kuba Venglář ze Za horami.cz.