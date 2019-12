Vánoční atmosféru ve vsetínském zámku navodí výstava s názvem Skleněné Vánoce. V rozpětí od designu po umění představí současné i historické skleněné vánoční ozdoby a dekorativní i umělecké sklo.

Jeden z největších tuzemských výrobců foukaných vánočních ozdob – vsetínské výrobní družstvo Irisa vystaví převážně výběr ze svých kolekcí z posledních dvou let. Tradiční vánoční stromky tak ozdobí Pastel Deco či Folk Art (2018) a Návrat k přírodě nebo Cukrárna (2019), a to spolu s dvěma klasickými kolekcemi. Dokumentární video natočené v autentických dílenských prostorách a prezentace s názorně rozfázovaným procesem ruční výroby, včetně ukázek použitých výzdobných technik, navíc umožní vhled do samotné výrobny, která letos slaví 65 let od svého založení (1954).

Historické i současné designové skleněné vánoční ozdoby představí soukromá sbírka pedagoga valašskomeziříčské sklářské školy a umělecky vyhraněného sklářského umělce MgA. Josefa Divína. Největší zastoupení v ní mají výrobky z období první republiky. Pro sběratele je sama sbírka také zdrojem tvůrčí inspirace, která se promítla do jeho uměleckých skleněných objektů. Zaujetí pro vánoční skleněné ozdoby přenáší i na své studenty na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí. Před lety s nimi vytvářel perličkové vánoční ozdoby pro muzejní výstavu v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí (2014) a pro letošní vsetínskou výstavu žáci pod jeho vedením navrhovali vedle závěsných vánoční ozdob i dekorativní sklo zhotovené na huti a zdobené broušením nebo se věnovali obalovému designu (krabičky pro Irisu). Tvorbu žáků hodnotí vyučující pedagog pochvalnými slovy: „Vše vyniká pestrou škálou barev a technologií.“

Olga Méhešová