Jindřich Štreit / (Ab)normalizace

Výstava představuje snímky z let 1969 až 1989.

Rozsáhlá výstava (106 velkoformátových fotografií) světově proslulého fotografa prof. Jindřicha Štreita. Název (AB)NORMALIZACE vymyslel spisovatel Ludvík Vaculík a charakterizuje jednak dobu (husákovská normalizace) a jednak absurditu a abnormálnost toho, co mělo být normální za pomoci normalizace a zatím to zavádělo do života šeď a kýčovité rituály.

Na výstavě budou k vidění doposud nevystavované a nepublikované fotografie z archivu, které přibližují dobu – průvody, manifestace, schůze, všudypřítomná hesla, život na vesnici i ve městě. K výstavě vyšla i stejnojmenná kniha.

Výstava je jednak připomenutím a jednak mementem- jak se živořilo v kulisách normalizační doby a je příspěvkem k 30. výročí událostí v listopadu 1989. Klade otázku, zda i při současných potížích by bylo moudré vracet se husákovských kulis, jak někteří touží.