Filip Nerad: Pivní království Belgie – uvedení knihy

Nejen o pivu očima zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu

Belgie toho nabízí mnohem víc, nejen čokoládu a hranolky s nepřeberným množstvím omáček. Pro většinu Čechů je ale určitě její nejpřitažlivější stránkou pivo. Vaří se tam téměř 2000 různých piv, které z Belgie dělají jednu z pivně nejrozmanitějších a nejzajímavějších zemí světa. Trapistické pivo, lambic, gueuze, kriek, dubbel nebo tripel jsou jen některé z typických belgických pivních stylů. Po těchto pivních specialitách vás v této knize provede bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Beneluxu a pivní znalec Filip Nerad.

Prostřednictvím jeho pivního putování zároveň procestujete celou Belgii a poznáte i mnohá její méně známá místa. Zjistíte, co všechno spojuje známý trapistický klášter Orval s Českem, jak souvisí bruselská kanalizace s unikátními spontánně kvašenými pivy a kde leží belgický Žatec. Dozvíte se také, jak hluboko jsou Belgičané ochotní sáhnout do peněženky, aby se mohli zakousnout do chmelových výhonků, jak se páruje pivo s čokoládou nebo kudy vede první pivovod na světě. To vše je doplněné zajímavými postřehy o Belgii a mnoha fotografiemi.

Moderuje Petr Vavrouška