David Dorůžka Trio | Koncert Napajedla

Často označován jako jedna z vůdčích postav české jazzové scény, David Dorůžka je aktivním profesionálním hudebníkem od svých čtrnácti let a má za sebou vystupování po celém světě, spolupráci s řadou světových jmen a dlouhodobé pobyty v metropolích New Yorku a Paříži. Své nejnovější CD Autumn Tales vydal Dorůžka na sklonku roku 2016 a obdržel za ně již počtvrté cenu Anděl za CD roku v kategorii Jazz&Blues. Do svého nového tria Dorůžka přizval dva velmi nadějné mladé hudebníky současné česko-slovenské scény - kontrabasistu Petera Kormana a bubeníka Marka Urbánka.

