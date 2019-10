Výstava o Janu Pivečkovi

Koncem října by Jan Pivečka oslavil sté narozeniny. Švec, který měl jako heslo „Nikdy se nevzdávej!“, vedl vlastní továrnu, pracoval pro Baťu, působil v 65 zemích světa a po revoluci se vrátil do rodného Slavičína, kde založil nadaci na podporu studentů. Pestrý život této jedinečné osobnosti představí výstava fotografií, která bude ve Zlatém jablku ve Zlíně k vidění až do 7. listopadu.

S pozoruhodným příběhem uznávaného obuvnického experta Jana Pivečky se mohou seznámit návštěvníci obchodního a zábavního centra Zlaté jablko ve Zlíně. U příležitosti jeho nedožitých stých narozenin je zde nainstalována výstava panelů s fotografiemi a texty, které přibližují jeho osobnost a životní peripetie.

Život pana Pivečky byl neuvěřitelně zajímavý. Procestoval velkou část světa, pomáhal v řadě obuvnických továren. Rád pracoval s mladými lidmi, motivoval je k činnosti. Podporoval ekology, studenty ve školách, designéry obuvi a další. Nadace, kterou založil ve Slavičíně, úspěšně funguje dodnes.

Výstava je přístupná zdarma, vždy po celou otevírací dobu obchodního centra, a to až do 7. listopadu.

O Janu Pivečkovi:

Jan Pivečka se narodil 19. října 1919 ve Slavičíně, kde jeho otec vlastnil obuvnickou továrnu. Vystudoval gymnázium a obchodní akademii, poté se ještě vyučil ševcem. Ve 24 letech, v době války, převzal od otce továrnu s 300 zaměstnanci. V roce 1946 odešel na zkušenou k firmě Baťa, se smlouvou na tři roky odjel do Indie. Kvůli událostem z února 1948 se ale jeho pobyt mimo Československo protáhl na 44 let. Pracoval v Asii a v Africe, po roce 1960 se usadil v Německu. Nejdříve vedl vlastní firmu, poté působil jako nezávislý poradce v obuvnickém průmyslu.

Po revoluci se vrátil do rodného Slavičína, pomáhal především mladým lidem, přednášel na Fakultě technologické ve Zlíně. V roce 1996 založil Nadaci Jana Pivečky na podporu studentů s cílem motivovat a vzdělávat je.

Za svou práci získal řadu ocenění a vyznamenání, např. německé státní vyznamenání Záslužný kříž (1993), Cenu Via Bona (1998), Cenu Jana Masaryka Gratias Agit (2001) a další.

Jan Pivečka zemřel 5. ledna 2004. Nadace funguje dodnes, gymnázium ve Slavičíně bylo na jeho počest přejmenováno na Gymnázium Jana Pivečky. Jeho životním mottem bylo „Nikdy se nevzdávej!“.