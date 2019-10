Jednou budem dál

Chybí nám empatie! Dialog. Normální lidskej rozhovor, face to facebook. Co myslíš? No řekni. Ale počkej, nech mě domluvit. Pořád mluvíme, mluvíme, ale vůbec se přitom neposloucháme.

Bude to něco mezi Ovčáčkem, Českou sodou, Monthy Pythony, muzikálem a Čechovem. Prostě kabaret!”, říká autor a režisér Petr Michálek, který se po úspěšném uvedení kabaretů Ovčáček – čtveráček a Ovčáček – miláček připravuje inscenaci, která s nadhledem, humorem i sarkasmem mapuje kabaretní formou to, co nás formovalo od okamžiku sametového cinkání klíči až po dnešek. 30 let bizarního panoptika kotrmelců jedné společnosti. S hudbou Zdeňka Krále a písňovými texty Jana Šotkovského nás čeká inscenace o posledních třiceti letech, v nichž jsme se mnohdy cítili jak Alenka v říši divů.

„Uvědomuji si už teď, když píšu tyto řádky, že těch oslav “30 let od Listopadu” budou mít mnozí plné zuby. Bude toho moc a bude se na to přirozeně nabalovat aktuální politické dění. Ale to nic nemění na tom, že je to pro divadlo úžasná příležitost k tomu, jak zcela nekorektně popsat tu cestu od komunistů ke komunistům.