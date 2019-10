Bob Dylan On the Road na Zlínském zámku

Především nezapomenutelný folkový zpěvák, ale také člověk mnoha tváří. Boba Dylana jako malíře představuje spolek Atrium a na Zlínský zámek přiváží to nejlepší z jeho díla. Téměř šedesát signovaných grafických listů z let 2008–2014 sestavených londýnskou Halcyon Gallery doplňují také gramofonové desky a fotografie Alana Pajera zachycující setkání Dylana s Václavem Havlem. Výstava probíhá až do 5. ledna 2020. Součástí je výstava fotografa Jindřicha Buxbauma „Ze života Zbožných Chasidu“.