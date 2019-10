Zvíře jménem Podzim na PoSvícení

Koncert probíhá v rámci PoSvícení 2019. Vstupenky na koncert v předprodeji do 15. 11. 2019 na spolekzverinec@gmail.com : - plné 200 Kč - snížené 150 Kč (děti a studenti do 26 let, senioři, ZTP) Na místě - plné 250 Kč - snížené 200 Kč (děti a studenti do 26 let, senioři, ZTP)

Zvíře jménem Podzim se vrací s druhým albem: Dvě roviny, vlčí a psí. Dva principy, které má každý z nás. Dvě odlišné, a přesto navzájem komunikující poloviny obsahuje v tichosti připravená druhá deska Září od mnohohlavého orchestru Zvíře jménem Podzim. S eponymním albem ji spojují české texty a rukopis rostoucího talentu Jakuba Königa, hudebně je ovšem daleko pestřejší. Producent Pjoni, jemuž zdatně sekundovalo zvíře jménem Aid Kid, z nahrávky učinil jednu z nejsilnějších elektropopových desek, která u nás kdy vyšla. Je uvěřitelná, plná křehkosti a naděje. Sycená tepajícím srdcem lidského zvířete.