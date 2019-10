La Putyka: Up End Down Symphony| Kino Napajedla

Záznam představení kultovní inscenace Cirku La Putyka: Up End Down za doprovodu symfonického orchestru. Příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami. Se svými vzlety a pády. Není schopen se od nich odpoutat a žít uvolněně a svobodně.



Sobota 19.10.



Každý člověk aspoň jednou v životě přemýšlí o tom, co se odehraje, až nastane onen „konečný okamžik“. Jak vypadá a co následuje? Up End Down je pohled na cestu od narození do smrti skrze naše fantazie, na cestu mezi zemí a nebem. Křižovatka žánrů, ulic, nebe a země, narození a smrti, vzpomínky a přítomnosti, úsměvu a slz, vzletů a pádů.



Kombinace akrobacie, tance, loutek a sportovních výkonů v originálním pojetí nového cirkusu, jenž nahlíží na atmosféru české putyky skelným pohledem střízlivého půllitru. Hospodská fantazie a změněná realita, na chvíli přestávají platit fyzikální zákony a hosté jsou svědky nečekaných akrobatických, hudebních i pohybových jevů. UP END DOWN je novocirkusová báseň o andělech a lidech, křižovatka nebe a země, narození a smrti, vzpomínek a přítomnosti, vzletů a pádů. Kultovní představení Cirku La Putyka s nespočtem repríz jak v ČR tak v zahraničí, které se rovněž pyšní oceněním Divadelních novin za Inscenaci roku 2010 v kategorii Tanec a balet.



