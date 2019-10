Den kávy - Zlín

Přijďte ochutnat vynikající kávu od více než 20 vystavovatelů. Ochutnat můžete tradiční italské kávy, ale také skvělé kávy z domácích a regionálních pražíren. Nebudou chybět přednášky o kávě, workshopy a minitrh kávy.

Koordinátorka SCA ČR Adina Bálková vysvětlí, co je to výběrová káva. Jak nastavit domácí kávovar pro nejlepší kávu? To prozradí Roman Hiller z Centra kávovarů Otrokovice. Josef Hora z Pražírny kávy Kroměříž zase popíše cestu za kávou na plantážích v Indii. A zahraniční host ze Slovenska, autor knihy U kávy o kávě a kávovinách Jozef Augustín se podělí o své zážitky a zkušenosti s černým a tolik voňavým mokem.

Workshopy udělají i z laika takřka odborníka na přípravu espressa či domácí kávy. Nebudou scházet degustace světleji pražené kávy pod vedením Lukáše Kaňovského.