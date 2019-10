Kávafest - Zlín

Kavárny ve Zlínském kraji i letos spojily své síly, aby podpořili myšlenku budování kávové kultury v našem regionu a společně se svými hosty oslavily říjnový svátek kávy. Kavárny i restaurace zapojené do týdenního kavárenského festivalu mohou připravit pro své hosty něco nad rámec běžného provozu. Může to být například ochutnávka nové zajímavé kávy, dezertu, kávová přednáška, komorní koncert či třeba výstava. Do kávového týdne se zapojilo na 25 podniků z celého Zlínského kraje.

Týdenní festival kávy pak završí Den kávy, v Kongresovém centru Zlín, který se uskuteční v sobotu 19. října od 10:00 do 17:30 hod. Těšit se můžete na kávové přednášky, degustace i minitrh kávy.

Týdenní oslavy kávy se letos ve Zlínském kraji pořádají ve stejném termínu už pošesté. Termín není náhodný. První říjen se totiž na celém světě slaví coby Mezinárodní den kávy. Krom Zlína se pořádá celotýdenní akce například i v Brně.

Jak poznáte, zda se kavárna přidala k festivalu? Každý zapojený podnik je označen plakátem Kávafestu a v každém takovém podniku můžete soutěžit o zajímavé ceny. Stačí mít u sebe kávové pasy, které jsou k dispozici v zapojeném podniku, v omezeném množství nebo si je můžete vytisknout také doma, PDF je uloženo na webu kavafest.cz. V týdnu od 1. do 7. října sbírejte razítka do pasů a hrajte o příjemné ceny. Hlavní výhrou je poukaz do luxusního hotelu v Luhačovicích pro dva se snídaní a wellness. Pořadatelé připravili také soutěž Vyfoť kafe a vyhraj. I v tomto případě výherce pojede se svou polovičkou do luxusního hotelu v Luhačovicích.

Třešinkou na dortu celého Kávafestu bude Den kávy. Kdo jej navštíví, vychutná si nejen samotnou kávu, ale i spoustu přednášek. Koordinátorka SCA ČR Adina Bálková vysvětlí, co je to výběrová káva. Jak nastavit domácí kávovar pro nejlepší kávu? To prozradí Roman Hiller z Centra kávovarů Otrokovice. Josef Hora z Pražírny kávy Kroměříž zase popíše cestu za kávou na plantážích v Indii. A zahraniční host ze Slovenska, autor knihy U kávy o kávě a kávovinách Jozef Augustín se podělí o své zážitky a zkušenosti s černým a tolik voňavým mokem.