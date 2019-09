Zlín Design Market 2019

O víkendu 12. a 13. října bude zámek ve Zlíně opět patřit mladému designu. Letošní ročník přehlídky originální autorské tvorby Zlín Design Market zde představí výrobky od více než šesti desítek vystavovatelů. Návštěvníci si budou moci nakoupit zajímavé šperky, módu, bytové doplňky, přírodní kosmetiku a další ručně vytvořené výrobky. Připraveny jsou také oblíbené workshopy.

Zlín Design Market se už stal tradičním místem, kde se setkávají příznivci originálního českého designu. Zkušení i začínající designéři zde představí svou autorskou tvorbu a nabídnou k prodeji práce z oblasti módy, šperků, bytových doplňků a další jedinečné výrobky. Cílem projektu je představovat nové trendy ve světě designu. Za předchozích pět let si našel u veřejnosti své příznivce ve všech věkových kategoriích.

Návštěvníci mohou nejen nakupovat designové kousky od více než 60 autorů, ale také se aktivně do tvorby zapojit. Připravena je série workshopů pro děti i dospělé. Tvůrčí dílny umožní vyzkoušet si práci se dřevem, využívat použité bannery na recyklačním workshopu nebo se seznámit s quillingem a tvořit ze skartovaného papíru.

Novinkou letošního ročníku je i hudební doprovodný program, který proběhne za příznivého počasí na nádvoří zlínského zámku.

Prodejní výstava Zlín Design Market bude mít otevřeno v sobotu 12. října od 10 do 20 hodin a v neděli 13. října od 10 do 16 hodin. Vstupné na oba dny je 50 Kč, děti do 120 cm, ZTP a ZTP/P zdarma.

Projekt vznikl jako platforma pro sdílení designových novinek díky obecně prospěšné společnosti Zlínský zámek, která ve spolupráci se Statutárním městem Zlín usiluje o znovuoživení zámku a zpřístupnění jeho prostor veřejnosti. Záštitu nad 6. ročníkem Zlín Design Marketu převzala poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová.