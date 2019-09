Škola umění ve Zlíně / Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti

Výstava uspořádaná k osmdesátému výročí se zaměří na kořeny Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, které můžeme sledovat až do roku 1939, kdy byla firmou Baťa ve Zlíně založena Škola umění. Již od počátku bylo cílem instituce vychovávat nejen malíře a sochaře, ale zejména návrháře a designéry, kteří by se uplatnili v oblasti průmyslového výtvarnictví, a to jak v samotném podniku Baťa, tak i v rámci celé republiky a zahraničí.

Během čtyřicátých let se zaměření Školy umění postupně vyvíjelo a zejména po druhé světové válce se vedle oborů tradičních pro umělecké a uměleckoprůmyslové školy objevily také ty, které bychom mohli nazvat typicky zlínskými, například problematika navrhování obuvi, strojů a zboží z umělých hmot, užité grafiky, reklamy, výstavnictví.

Osud baťovské Školy umění po druhé světové válce a její transformace v Uměleckoprůmyslovou školu v sobě odrážel snahu vybudovat prestižní designérské učiliště. Tehdejší ředitel František Kadlec dokázal instituci prezentovat i v zahraničí a konfrontovat tento zlínský fenomén se soudobou mezinárodní designérskou scénou. V kontextu tuzemského průmyslového výtvarnictví pak představovalo zlínské učiliště alespoň na krátkou dobu naplnění vizí, které se do té doby objevovaly pouze v teoretických statích, usilujících o reformu uměleckého školství a designu.

Výstava reflektuje historii školy od jejího založení v roce 1939, přes proces zestátnění o deset let později, kdy se stala Střední uměleckoprůmyslovou školou Zdeňka Nejedlého v Gottwaldově, až po přesun instituce do Uherského Hradiště na začátku 50. let. Prezentace je součástí širší platformy, která se v roce 2019 věnuje jak historii, tak současnému vývoji této vzdělávací instituce, na jejíž půdě získala vzdělání řada významných umělců a designérů.