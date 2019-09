Společná premiéra filmů studentů UTB

Tarot, Terno a Enter Exit – to jsou snímky studentů zlínské UTB, které se dočkají společného uvedení na velkém plátně ve čtvrtek 26. září v 18:00 v sále č.1 multikina Golden Apple Cinema ve Zlatém jablku. Na natočení filmů přispělo soukromým grantem filmové a produkční studio IS produkce.

O podporu se po vypsání grantu na konci roku 2018 přihlásilo celkem 11 studentských filmů. Zástupci společnosti IS Produkce pak zvolili 3 nejzajímavější. Hlavními kritérii při výběru byl celkový dojem ze záměru, chytlavost scénáře a úroveň prezentace projektu. Všechny tři snímky se poslední zářijový čtvrtek představí ve společné premiéře za přítomnosti tvůrců, jejich nejbližších i široké veřejnosti. Jednotné vstupné je 60 Kč a vstupenky jsou již nyní v prodeji na www.gacinema.cz nebo na pokladně multikina. Celkem věnovala IS produkce letos na podporu studentských snímků částku téměř 660 tisíc korun. V rámci oficiálního představení filmů bude vyhlášen i další ročník podpory zajímavých studentských snímků. Večer bude mít také charitativní rozměr. Výtěžek ze vstupného bude věnován na projekt Malé Mimi, který přispívá na provoz speciálních pokojů neonatologického oddělení zlínské porodnice a poradenství pro rodiče předčasně narozených dětí. IS Produkce je největší filmové produkční studio na Moravě s desetiletými zkušenostmi. Natáčí televizní spoty, prezentační online filmy i rádiové spoty pro významné klienty.

Patří mezi ně např. Coca Cola, Home Credit, Kaufland, Hamé, Baťa, Blue Style, Astratex, Hanácká kyselka, Euronics a další. K natáčení využívá své dva ateliéry - v centru Zlína a v bývalém zlínském Baťovském areálu. V letošním roce plánuje zahájit výstavbu nového velkého ateliéru ve Zlíně-Kudlově a oživit tak tradici v místě, které je spojené se vznikem filmu ve Zlíně. V podpoře studentských filmových projektů plánuje pokračovat i v příštích letech. Partnery projekce jsou multikino Golden Apple Cinema a Univerzita Tomáše Bati.