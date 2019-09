Legendární bratrské duo Max & Iggor Cavalera vyráží na tour a na podzim se zastaví také ve Zlíně!



Max a Iggor Cavalerovi – nejproslulejší bratrská dvojice v historii metalu, která v polovině osmdesátých let založila metalovou legendu Sepultura. Zatímco Max v roce 1996, po vydání průlomového alba Roots, Sepulturu opustil a založil SOULFLY, Igor zůstal jako bubeník kapely až do roku 2006. Bratři se však po letech opět sešli a v roce 2007 vznikl projekt Cavalera Conspiracy.



Po mega úspěšném turné Max and Iggor Cavalera Return to Roots, které před dvěma lety zasáhlo celý svět se nyní sourozenci Max a Iggor opět vrací do minulosti! Na podzim tak budete moci slyšet přímo z Maxova hrdla za doprovodu Iggorova nenapodobitelného bubnování alba „Beneath the Remains“ z roku 1989 a „Arise“ z roku 1991.