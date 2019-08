Ostrov splněných přání

Loutkové představení v Napajedlích!

Kdybyste mohli poprosit kouzelnou perlu o splnění jednoho přání, co by to bylo?

Naše Čarodějnice, Kapitán a Pirát v tom mají jasno, ale opravdu dobré úmysly má jen Kašpárek s Rybářem. Přidejte se s Kašpárkem na dobrodružnou cestu, který bude muset čelit nejedné nástraze a nebezpečí, ale nebojte se, je to přeci pohádka a v té je svět ještě v pořádku a dobro zvítězí nad zlem.

Loutkový sál v zámeckém parku!



Vstupné: 50,-

Vhodné pro děti od 5 let