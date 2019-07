Barma / Myanmar: Pekelný ráj (Zlín)

Cestovatelský stand up o nejexotičtější zemi jihovýchodní Asie.



Dlouho uzavřená zemička mezi Thajskem a Indii skrývá víc, než by Indiana Jones stihl odhalit v deseti filmech. Pradávná historie se mezi palmami proplétá se stále živými tradicemi, o kterých si v sousedství vypráví jen nejstarší pamětníci. Kde nečarovali domorodí stavitelé pagod, tam se vyřádila sama příroda. A jestli vám nestačí se dívat, v Myanmaru je člověk pořád jen krůček od toho, aby se stal součástí šíleného vodního svátku nebo peprné historky.



Jak se průšvihy mění v nezapomenutelné zážitky? Co se skrývá za krvavými úsměvy? A proč Barmánci vypadají, jako by právě vylezli z koupelny?



KDO TO MÁ NA SVĚDOMÍ:



Přednáší Kuba Venglář ze Za horami.cz.



PRAKTICKÉ INFO:



Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 80 Kč.