Trichromat – nová výstava v café klášter napajedla

Výstava výtvarnice Ivy Beranové, která momentálně tvoří a žije v Berlíně. Vybrané práce jsou, dle slov autorky, mixem sítotiskových grafik a jejich digitálních alternativ, respektive prací, které měly sloužit jako předloha pro grafiku. Autorka původně z Napajedel pracuje s omezenou paletou, většinou sestávající z barevných odstínů červené, modré a žluté. Vernisáž se uskuteční v pátek 2. 8. v 19.00 v kavárně CAFÉ Klášter v Napajedlích.

Výstava potrvá do 27. 10. 2019 a bude přístupná v obvyklé provozní době kavárny CAFÉ Klášter: Úterý - Sobota 14:00 – 21:00 (v prázdninový čas do 22.00) Neděle 14:00 – 20:00 (v prázdninový čas do 21.00) „Trichromat - tri - troj, chroma - barevný. Ačkoli běžně se v přírodovědě tento výraz využívá pro jedince, který vnímá barvu skrz tři oční čípky (tedy jedná se o drtivou většinu z nás), tak já jsem se rozhodla si jej vypůjčit pro jeho doslovný překlad z řečtiny. Trojbarevný soutisk výrazných tónů základních barev je pro mě jednou z nejestetičtějších barevných kompozicí, která dá skvěle vyniknout zobrazeným motivům," uvádí autorka.

Upozornění: V rámci akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy sloužící k propagačním aktivitám pořadatele