Malované na skle

Hrdina. Legenda. Mýtus. Kdo? Jánošíííík. Zbojník a jeho duše. A souboj o ni. Mezi andělem a čertem. Nejslavnější polský muzikál. O nejznámějším slovenském hrdinovi. O lásce, svobodě a nesmrtelné smrti. O mužích s valaškami proklatě nízko u pasu. O ženách milujících i zrádných. Trochu lidové, trochu rockové. Trochu poetické. Trochu syrové. Na skle malované. Krví? Šmolkou? A jak ono to vlastně bylo? Co je pravda a co báchorky? Záleží na tom? Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte!