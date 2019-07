Upokojenkyně

Anna a Marie. Dvě ženy obývající společný pokoj v domově seniorů. Křížovky, buchtičky, kafíčko a dávkovač plný léků.

Anna a Marie. Jejich sdílená samota a rozvíjející se demence, díky níž jen stěží rozlišují co je realita a co výplod stařeckého mozku. Jaké to je: zapomínat? Na věci, na přátelé, na rodinu, na život…?

Brilantní komedie, jenž nás nenásilným humorem a s patřičnou lehkostí seznamuje s tak palčivým problémem současnosti. Komedie o bezzubé senilitě, o zírání do stropu a čekání na návštěvu nejbližších… Čekání na smrt?

„Tati, víš, co by naše babi chtěla k devadesátinám? Ránu do hlavy!“

Autorem hry je Kazimír Lupinec (vlastním jménem Jan Červený), zakládající člen kladenského divadla, pro které přímo text vznikl. Poté byl text nominován na Cenu Marka Ravenhilla za rok 2015.