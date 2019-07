Nenechte si ujít interaktivní výstavu Radek Pilař dětem, na níž se budou moci všichni dětští návštěvníci seznámit s postavičkami tohoto slavného českého ilustrátora a grafika. Instalace výstavy v sobě propojuje současné moderní technologie (např. dotykové tablety, HD televizory, kinect) s tradičními prvky (např. magnetická stěna, otočné ilustrace, jednoduché animace). Na děti také čeká možnost složit si vlastní obrazy ze sklíček přes zpětný projektor.

Výstava tedy stojí rozhodně za zhlédnutí, Rumcajs s Mankou a Cipískem a také Večerníček budou v ostrožské zámecké galerii těšit návštěvníky od pondělí 1. července do pátku 30. srpna 2019.

Vstupné na interaktivní výstavu Radek Pilař dětem je 80 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti a seniory nad 65 let.

Zámecká galerie na ostrožském zámku je otevřena od úterý do neděle vždy v době od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00.