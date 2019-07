Unikátní propojení videomappingu, hudby a gastronomie? To je už 3. ročník oceňovaného festivalu Světlo Valmez. I letos se mají rozhodně návštěvníci Valašského Meziříčí na co těšit. Tentokrát dokonce ve dvou festivalových dnech si vychutnají jedinečné propojení nových technologií s historickým jádrem města i světelnou show, která doprovází vycházející i stávající hvězdy hudební scény Česka a Slovenska. Tradice protkané netradičním uměním.

Malebné uličky města zaplaví interaktivní umělecká díla a Zámecký park Kinských se promění v živý organismus. Nikde jinde v Evropě rozhodně tohle nezažijete. Ve Valmezu ano! Sto dvacetimetrový videomapping promění místní park v tepající les plný živých stromů, bytostí i zvířat. Možná právě tam potkáte svého avatara anebo se prostě jen necháte unášet hrou světel v dokonalém prostředí přírody.

Světlo Valmez 2019, to je 31 instalací a videomappingů, které vše kolem Vás rozsvítí. A že je Světlo Valmez hlavně jedinečným spojením světel a hudby, to dokáže přes dvacet interpretů. Zrní, PARA, Tata Bojs, Katarzia, Lenka Dusilová, Bratři Orfové, WWW Neurobeat. A pokud chcete tančit a přitom nikdo nic kolem neuslyší? Tak to musíte vyzkoušet festivalové silent disco.