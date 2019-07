Královna duchů (host: A Studio Rubín)

„Lid jako svůj vlastní herec.“



Slavná herečka Burgtheateru má moc nad svým publikem. Jak ale zůstat lidovou a přitom lidem nezevšednět? To už chce celoživotní plán! Vším, co ukázková zasloužilá umělkyně dělá, si protiřečí; až se zdá jako by byly vlastně dvě.



Lidovost a umělecké nadbíhání moci. Ve folklorních krajích po celé zemi i v Praze je zdánlivě vše v pořádku, jako by se nerušeně hajlovalo dodnes. Jak se se tvoří pojem lid? Kdo ho zneužívá? Touha být lidovým nikdy nedopadla dobře, přesto jí čas od času propadneme. Česká premiéra textu provokující nobelistky Elfriede Jelinek.

Uvádí Studio Rote ve spolupráci s A studio Rubín