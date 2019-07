Kocourkov-Brod je železniční stanice, do níž vlak nejezdí. V Kocourkově žije dívka. Do vedlejší vesnice, kde bydlí její nastávající, vede pouze jediná cesta – přes brod. Jestli se snoubenci k sobě dostanou a jakou cenu za to zaplatí, o tom rozhodnou životní zkušenosti, postoje a názory společnosti, která se náhodně sešla na last minute dovolené u břehů Středozemního moře v sanatoriu pro osoby trpící chronickým blahobytem. K evropským břehům Středozemního moře se ovšem snaží přebrodit také afričtí uprchlíci. Klienty sanatoria tak nenadále spojí společenská hra Brod. Začíná závod o život – ale nikoli o ten vlastní.

Satira o tom, že společnost, kterou kritizujeme, tvoříme my sami.