Dva úplně nazí muži

Představení není vhodné pro diváky do 15 let. Úspěšný pařížský právník a věrný manžel se jednoho dne probudí nahý vedle svého podřízeného z advokátní kanceláře. A ten je rovněž nahý. Ani jeden z nich situaci nechápe. Co se mohlo stát? K tomu všemu se vzápětí domů vrací i právníkova žena Catherine. Podaří se za této konstelace ubránit jejich dvanáct let trvající manželství? A může se to povést, když Catherine objeví svého manžela a jeho kolegu nahé podruhé? Sébastien Thiéry byl původně hercem bez práce. Aby se jako herec uplatnil, začal psát – a stal se jedním z nejuváděnějších francouzských dramatiků. Ve svých hrách sice navazuje na tradice absurdního divadla, uplatňuje je ovšem v lehčích a výrazně komediálně laděných žánrech. Opakovaně se v nich vrací téma úspěšných lidí, kteří už nedovedou vnímat sebe samé. Nečekaná situace je však připraví o stereotyp a prověří až na dřeň.