Modely historických šatů na panenkách - Zámek Vizovice

Je to již deset let, co jste si ve Vizovickém zámku mohli prohlédnout jemné detaily replik historických šatů na panenkách barbie z dílny paní Zdeňky Mudrákové. Letos jsme se rozhodli výstavu zopakovat a ukázat tak široké veřejnosti vše, co stihla paní Mudráková dalšího vytvořit.

Výstava je přístupná v provozních hodinách pokladny a je vhodná jak pro malé milovnice princezen, tak pro větší obdivovatele historické módy.