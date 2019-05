Veselé prohlídky pro malé i velké na zámku Vizovice

Letošní den věnovaný dětem jsme pojali opět netradiční prohlídkou pro celou rodinu. Těšit se můžete na písničky z pohádek i slosovatelnou křížovku pro děti. Čekání na prohlídku doporučujeme zkrátit buď v našem výtvarném koutku v pokladně, výstavou modelů historického oblečení nebo zmrzlinou v Čokoládovně.

V rámci této akce budete mít jedinečnou možnost zapůjčit si historické oděvy a nechat se v nich profesionálně vyfotit. Za tuto možnost děkujeme Luhačovickému okrašlovacímu spolku Calma.

Místo v prohlídce je nutné předem rezervovat, objednávat můžete na číslech 577 452 762 a 722 611 972.

Vstupné: 180 Kč, snížené 130 Kč (senioři nad 65 let, děti 6 - 15 let, držitelé průkazu ZTP nad 18 let)