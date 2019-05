Výstava „Mezi křehkostí a monumentalitou“sochařky Zdeny Fibichové

Sochařské práce i kresby jedné ze stěžejních českých sochařek Zdeny Fibichové vystaví Galerie Václava Chada na zámku ve Zlíně. Expozici „Mezi křehkostí a monumentalitou“ otevře slavnostní vernisáž na nádvoří zámku ve čtvrtek 23. května 2019 v 17 hodin. Výstava je součástí doprovodného programu 59. ročníku Zlín Film Festivalu, v jehož průběhu se uskuteční také komentovaná prohlídka s její kurátorkou, a to v neděli 26. května v 16 hodin.

Zdena Fibichová byla jednou z řady umělkyň-sochařek, které vstoupily na scénu v 60. letech minulého století a výrazně se prosadily v do té doby silně mužském prostředí. Její tvorba je dnes řazena mezi stěžejní projevy žen v umění druhé poloviny 20. století.

Zlínská výstava představí výběr z tvorby této autorky, jejíž sochařské dílo osciluje mezi křehkostí a monumentalitou. „Lidské tělo se stalo primárním tématem rané sochařské tvorby Zdeny Fibichové, skrze jehož následné stylizování dospěla k jednoduchému, přírodou inspirovanému tvaru. Organické tvarosloví a silné spojení s přírodou je patrné v celé řadě jejich sochařských děl,“ charakterizovala jej Kateřina Ottmarová, jedna z kurátorek výstavy. Mimo tyto sochy tvořila Fibichová také monumentální, čistě provedené objekty a reliéfy vyznačující se racionalitou a vypočítanými zásahy do hmoty i tvaru masivního materiálu.

Vedle sochařských prací budou na výstavě prezentovány také její svébytné kresby ze soukromé sbírky. Jak sama autorka poznamenala: „Kresba je pro mne živelnou potřebou, samostatnou disciplínou a tvořením jako takovým.“

Výstava v Galerii Václava Chada vznikla se záměrem představit práce této umělkyně ze soukromé sbírky po více než dvaceti letech ve zlínském kulturním prostředí. Detailnější informace k osobnosti autorky i k jejímu dílu mohou zájemci načerpat na komentovaných prohlídkách vedené kurátorkami výstavy Kateřinou Ottmarovou a Silvií Stanickou. Konat se budou 26. května v 16:00 hodin a 11. července v 17:00 hodin.

Expozice je umístěna v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku. Přístupná je od 24. května do 8. září 2019. Během Zlín Film Festivalu bude otevírací doba denně od 9:00 do 17:00 hodin. Poté až do 31. července vždy od úterý do neděle od 10:00 do 17:00 hodin. Od 1. srpna do 8. září bude otevřeno vždy od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hodin. Vstupné je 50 Kč.