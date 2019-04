Velikonoce ve Skanzenu Rymice

Pokud si chcete připomenout všechny tradiční recepty na velikonoční pečivo, naučit se, jak se zdobí kraslice pomocí vosku, nebo si také vyrobit unikátní dekoraci, přijeďte do Skanzenu Rymice. V neděli 14. dubna od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hodin si z rymické tvrze můžete za symbolickou cenu 10,- Kč/osobu odnést spoustu pěkných zážitků i vlastní výrobek.