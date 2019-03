Václav Cigler, Michal Motyčka / Hranoly a válce

Společnou tvorbu sklářského výtvarníka Václava Ciglera a architekta Michala Motyčky představí galerie Václava Chada na zámku ve Zlíně. Instalaci skleněných objektů s názvem „Hranoly a válce“ zahájí slavnostní vernisáž za účasti Václava Ciglera a Michala Motyčky ve čtvrtek 28. března v 17 hodin. Výstava pak potrvá až do 17. května, kdy bude součástí Galerijní a muzejní noci.

Václav Cigler, významný sklářský výtvarník, se skleněné plastice věnuje od konce padesátých let. Jako první objevil potenciál optického skla původně vyvinutého pro technické a vědecké účely a začal ho používat pro vznik uměleckého díla. Doménou jeho tvorby je práce s prostorem, sklem, světlem a vodou. „Sklo je materiál magický a v jistém smyslu duchovní. Optické vlastnosti skla jsou pro mne výtvarnými a estetickými prostředky, pomocí kterých mohu divákovi představit svět ozvláštněný o nové tvarové, světelné a barevné podoby,“ vyznává se Václav Cigler.

S architektem a umělcem Michalem Motyčkou spolupracuje od roku 1999. Jejich společným dílem, které prezentuje zlínská výstava, jsou průhledná tělesa - elementární formy hranolů a válců z optického skla.

„Horizont definovaný pohledem diváka se mění pomocí různých úhlů zkosení hranolů. Světlo proměňuje tvary objektů, rozzařuje a zkresluje jejich exaktní formy. Autoři prostřednictvím instalace usilují o změnu vnímání prostoru diváka. Zabývají se problematikou optického zobrazování, ale i vážnější úvahou o podstatě světla a o vnímání barev, jednoduše řečeno experimentují s našimi smysly,“ přibližuje dojem z instalace Jana Šindelová, jedna z kurátorek výstavy.

Jedinečným projektem bude site-specific instalace umístěná mezi patry v nádvoří zámku. Instalace bude protínat uzavřený prostor levitující vertikálou v podobě kovové jehly, jež atakuje diváka a vizuálně propojuje prostor ve smyslu toho, co se odehrává „nad“ a „pod“. Objekt zdánlivě jednoduchého geometrického tvaru je ozvláštňován událostmi a ději tohoto světelně, barevně a tvarově proměnlivého prostředí.

Detailní vhled na dílo obou autorů mohou zájemci získat také na komentované prohlídce výstavy vedené kurátorkou Silvií Stanickou. Uskuteční se ve středu 24. dubna v 17 hodin. Druhá komentovaná prohlídka je pak součástí Galerijní a muzejní noci v pátek 17. května v 19:30 hodin.

Expozice „Hranoly a válce“ je umístěna v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku. Přístupná je od 28. března do 17. května 2019, vždy od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hodin, na jiné termíny se lze domluvit individuálně na tel. č. 602 560 020. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč. V rámci Galerijní a muzejní noci bude v pátek 17. května galerie otevřena od 19:00 do 24:00 hodin a vstup bude zdarma.