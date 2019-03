Festival her a hraček - Kroměříž

Spolek Inspirace Zlín, z. s. a Dům kultury Kroměříž vás zvou na IQ Play, zábavný a edukativní festival her a hraček, jenž proběhne v prostorách Domu kultury v Kroměříži od soboty 30. března do pondělí 1. dubna, vždy od 9 do 18 hodin. Na festivalu budou k vidění a vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky a logické hry, stavebnice a Montessori pomůcky. Nebude chybět ani koutek pro nejmenší děti.

Společenský sál Domu kultury se promění v jednu velkou hernu, která bude rozdělená do několika zón podle druhu her. Zóna logických her bude zahrnovat i společenské deskové hry a jejich zvětšeniny i "smart hry" pro jednoho hráče. Stavebnicová zóna bude plná stavebnic z nejrůznějších materiálů a i méně známých stavebnic. Baby zónu pak budou tvořit smyslové hračky, obří stavebnice, logické skládačky a Montessori pomůcky.