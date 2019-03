Krom wars 2019

KROM WARS je sportovně hudební akce, která se koná v krásném prostředí zámeckého koupaliště v Kroměříži. Nejlepší freestylový lyžaři předvedou atraktivní triky 6m nad vodní hladinou s dopadem přímo do bazénu. Wakeboarding na vleku 2.0. přes 2 bazény dostane diváky do varu před koncertem slovenské kapely INÉ KAFE. Po skončení celé show v průběhu dne se přesune tahle divočina přeskouvá do klubu SLADY, který je jen přes cestu a vystoupí tam kapela MUCHA.