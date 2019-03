ETA – Umění (a) spotřebiče

Výstava se věnuje historii podniku ETA (Elektro-Praga Hlinsko), který byl monopolním výrobcem elektrospotřebičů pro domácnost.

Podnik se od 50. let rozrůstal a svou produkci úspěšně vyvážel nejen do zemí RVHP, ale i na západ. Díky tomu byl nucen své výrobky neustále zdokonalovat a obměňovat, což jinak u nás vůbec nebylo běžné. Od poloviny padesátých let také měli velký podíl na návrzích průmysloví výtvarníci. Klíčovou osobností byl Stanislav Lachman, jeden z nejvýznamnějších českých designérů 20. století, který je podepsán pod většinou zdejších výrobků do roku 1989.