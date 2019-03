Výstava představí dílo slovenského intermediálního umělce Marka Kvetana.

Marek Kvetan studoval na Vysoká škole výtvarných umení v Bratislavě (1995-2001) a Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (1999). Žije a tvoří v Bratislavě. Vyučuje na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. V roce 2000 absolvoval rezidenční pobyt v The Headlends Center for the Arts v Sausalito ve Spojených státech a v roce 2007 ve Futuře v Karlin Studios v Praze. Je laureátem Ceny NG 333 z roku 2008 a ceny Novum Foundation Bratislava z roku 2016. V roce 2010 byl finalistou v Henkel Art Award ve Vídni a také v Souvereign European Art Prize v Barbican Centre v Londýně.

Slovenský multimediální umělec Marek Kvetan je jednou z výrazných postav mladé generace slovenského umění, ktorá nastoupila na scénu ve 21. století a dnes už úspešně figuruje i v širším stredoevropském kontextu. Kvetan přináší post-konceptuální postupy a preferuje kalkulaci, racionální myšlení a dvojité kódování. Své analytické způsoby uvažování premítá do různých médií – v posledí době sa však soustřeďuje především na tvorbu jednotlivých objektů a digitální printy.

Ideová rovina děl Marka Kvetana nachází podněty v samotné kulturní podstatě atributů dobové vizuality a jejích marginálií. I v novějších dílech Kvetana se vyskytují pojmy jako estetizmus, klišé, kýč nebo dekadence a stávají se tak pro autora jakýmsi východiskem. Jeho postup připomíná roli autora – revizionisty, který rozmazává hranice oblastí vizuální kultury formou hry symbolů, materiálů umění, neumění a hlavně paradoxně vkusu, na pozadí vysokého umění.