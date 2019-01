Zvěřinové nehody 2019

Jsou tady další Zvěřinové nehody! Zvěřinec začíná rok 2019 s druhým ročníkem své koncertně hudební platformy Zvěřinové nehody, která má za úkol prezentovat a objevovat kvalitní alternativní hudbu a zároveň představovat zajímavé a netradiční prostory obyvatelům Zlína.

Letos do Zlína po dvou letech přijedou stálice české hudební scény, Please The Trees, pražské seskupení kolem frontmana Václava Havelky, držitelé ceny Anděl, kteří na podzim 2018 vydali novou desku Infinity Dance. S PTT do Zlína znovu zavítá také mladá producentka Zagami Jericho プリンセスグリッチ, která získala nominaci na cenu Vinyla v kategorii Objev roku. V roce 2017 se stala nejmladší vítězkou projektu Czeching, který pořádá stanice Českého rozhlasu Radio Wave a který vysílá do světa nadějné domácí interprety.

V neposlední řadě Zvěřinec představí novou vlnu lokální hip-hopové scény, rapera Pablo's, který vystupuje ve zlínském okolí naživo s kapelou a ve Zlíně bude mít svou premiéru. Celý hudební program doprovodí také speciální site-specific pásmo animovaných filmů AniPromítačka/AniScreen pod kurátorským vedením Elišky Děcké a vizuální instalace připravené na míru prostoru a Zvěřinovým nehodám. Na Zvěřinové nehody vás zve pořádající spolek Zvěřinec do industriálně domáckého prostředí Kavárna Továrna ve 13. budově Svitu. Spolu s doprovodným programem se na Vás bude těšit v 19:30.

Akce se pořádá za podpory Živý Zlín a Nadace Via - The Via Foundation