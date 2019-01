Textile Art of Today

Další ročník exkluzivního projektu ukazuje, že po celém světě vzrůstá zájem i kvalita textilní tvorby v té nejvyšší umělecké kategorii. O prezentaci projevilo zájem 400 umělců ze 49 zemí a 5 kontinentů. Byla vybrána ta nejlepší díla, i když pro výběrovou komisi i hlavní porotu to byl velmi těžký úkol – převážná část artefaktů by byla hodna této výjimečné přehlídky. Výsledkem je soubor čítající 121 prací a přemísťuje se po 4 státech. Po Slovensku se výstava představí v Uherském Hradišti (Slovácké muzeum je partnerem za ČR), dál se bude přemísťovat do Maďarska a Polska. Určitě se bude jednat o výstavní událost roku.