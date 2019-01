Dům kultury Vsetín ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko zve na slavnostní zahájení výstavy vítězných kolekcí jubilejního – 30. ročníku mezinárodního bienále fotografické soutěže INTERFOTOKLUB VSETÍN 2018. Vernisáž se uskuteční v neděli 27. ledna od 15 hodin v Mramorovém sále vsetínského zámku. Na programu je předání cen za nejúspěšnější fotografie a hudební vystoupení Naty and Gents.

Výstava je tvořena ze dvou kolekcí prezentovaných v Galerii Stará radnice a v Zámecké galerii vsetínského muzea. Na zámku bude kromě oceněných fotografií k vidění i projekce dalších soutěžních snímků.

První mezinárodní přehlídka amatérských fotoklubů se ve Vsetíně konala před 50 lety – v roce 1963. V současnosti je fotografický salon Interfotoklub Vsetín otevřen jak amatérským, tak i profesionálním fotoklubům a jednotlivým fotografům z celého světa a je rozšířen také na oblast digitálních snímků. Kromě tradičních sekcí byla pro 30. ročník nově zvolena i specifická sekce hudební-koncertní fotografie, v níž zlatou medaili získal Němec Holger Buecker za snímek "Niklas Kahl of Lord of the Lost".