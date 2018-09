Království etikety - Zámek Lešná Zlín

Království etikety, kde se děti učí pravidlům stolování a společenskému chování, otevírá své brány. V zámku Lešná pro vás ve dnech 15. a 16. září chystáme speciální víkendový program pro rodiny s dětmi.

Přeneseme vás do pohádkového království, kde vládne král Ludvík. Toho však trápí jeho rozmazlená dcera princezna Koloběžka. Princezna porušuje snad všechna pravidla slušného chování, prohání se po celém zámku na své koloběžce a před králem se schválně schovává. Navíc má přijet vzácná návštěva, bohatá tetička Mildred, která velmi úzkostně dbá na ty nejpřísnější pravidla etikety. Král se bojí, aby mu dcerka neudělala ostudu a tak prosí děti, aby mu společně s průvodkyní pomohly princeznu Koloběžku najít a napravit její chování.

Průvodkyněmi dětí se stanou dvorní dáma, vychovatelka nebo královská kuchařka. Po úspěšném absolvování všech úkolů v královském paláci, budou děti nakonec pasovány na „Mistry Etikety“.

Prohlídky zámku se konají 15. a 16. 9. od 9.30 do 17.00, v půlhodinových intervalech. Program je vhodný pro děti od 3 do 12 let. Rezervaci termínu prohlídky je možné zajistit na adrese divilkova@zoozlin.eu.