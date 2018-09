Britská rocková legenda URIAH HEEP se vrací do ČR! V únoru představí své nové album také v Hluku! Legendární formace URIAH HEEP patří spolu s Led Zeppelin, Black Sabbath a Deep Purple ke čtyřlístku, jenž v sedmdesátých letech udával směr, kudy se vyvíjel hard rock!

Tito rockoví velikáni působí na poli hard rockové scény již bezmála padesát let, ale svým dokonalým, klasickým rockem si stále drží silnou pozici a skutečně žijí svůj sen! Energie jim rozhodně neschází, a to stvrzují další deskou. Prostřednictvím Frontiers Music vyjde 14. září obdivuhodné, v pořadí již 25. album, které nese příznačný název „Living The Dream“ a kapela se už moc těší až se s novým materiálem představí svým fanouškům po celém světě! URIAH HEEP zavítá začátkem příštího roku také k nám a novou desku představí 16. února také ve Sportovní hale v Hluku.

Speciální hosté jsou samozřejmostí! Máte se na co těšit. Tak si nenechte tuto událost ujít!